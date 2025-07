Agraïment olímpic

Publicat per Marc Basco Ordino Creat: Actualitzat:

Últimament, tot va tan de pressa i passen tantes coses que sembla que faci anys que es van dur a terme els Jocs dels Petits Estats, però fa tot just poc més d’un mes de la celebració de l’esdeveniment, i Govern va reunir ahir les federacions i el Comitè Olímpic Andorrà per a un acte d’agraïment a tots els implicats que van fer que la prova fos tot un èxit organitzatiu. En una sala polivalent del Centre de Tecnificació d’Ordino plena a vessar amb presidents i responsables de les federacions, l’acte va arrencar amb un emotiu vídeo amb alguns dels millors moments dels Jocs dels Petits Estats que van fer les delícies dels assistents.

Govern lloa l'organització dels Jocs dels Petits Estats

Va ser llavors quan va prendre la paraula el cap de Govern, Xavier Espot, que va explicar que l’objectiu de l’acte era “testimoniar per part del Govern l’agraïment per a tots els que van fer possible l’èxit dels Jocs”, a més de treure pit perquè Andorra “va tornar a demostrar que estem altament capacitats per organitzar esdeveniments com aquests”. Un esdeveniment que per a Espot “no hauria estat possible sense les federacions i el comitè olímpic”, i és per això que va agrair-los la tasca perquè “heu treballat amb responsabilitat, discreció i un patriotisme que honora el país sencer”. Tot això, per cloure que “quan treballem plegats som capaços de fer grans coses”.

Però, a més del passat, durant l’acte també va parlar-se del futur, i és que per al cap de Govern el llegat d’aquests Jocs “ha de servir per seguir impulsant l’esport, per fer créixer el talent esportiu del nostre país”, a més de “continuar situant Andorra al mapa internacional, no tan sols com a destinació turística, sinó també com a referent esportiu”.