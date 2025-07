Vicky Jiménez jugarà els vuitens de Contréxeville

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva disputarà demà els vuitens de final del W125 de Contréxeville (França) després de superar la neerlandesa Anouk Koevermans per 6 a 3 i 6 a 1 en la primera ronda del torneig. L’andorrana es va mostrar molt sòlida i va aconseguir la victòria en poc més d’1 h 20’ no donant cap opció a la rival, número 201 del rànquing WTA. La prima mànega va ser força igualada, en què l’andorrana i Koevermans van anant mantenint el servei fins al vuitè joc, amb un 4 a 3 favorable a Vicky i el break posterior que ja va deixar Jiménez amb un 5 a 3 i servei per tancar la mànega. El segon set va tenir encara menys història i Vicky el va encetar trencant el servei i consolidant-lo en els dos primers jocs. Del 2 a 0 es va passar al 4 a 1 amb el segon break encaixat per Koevermans, una feina que l’andorrana va rematar amb el servei i un darrer trencament per col·locar el 6 a 1 definitiu. La sèrbia Petra Marcinko, 177 del món, serà la rival de Jiménez als vuitens de final.