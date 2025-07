Reforçar la base, prioritat en el projecte de la nova junta de l’FC Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Encamp ha dut a terme una renovació gairebé total de la junta directiva, amb l’objectiu de donar un nou impuls al projecte esportiu, especialment en l’àmbit de futbol base. El president, Óscar Guerrero, que continuarà en el càrrec, comenta que el 90% de la junta ha estat renovada, incorporant nous membres amb idees renovades i ganes de treballar pel futur del club. Guerrero ha agraït la tasca de l’anterior junta, destacant que, tot i les dificultats heretades de l’etapa anterior, els darrers dos anys han estat positius en l’àmbit econòmic i de gestió: “Venim d’una època difícil, però en aquest any i mig o dos anys les coses han anat molt bé, sobretot pel que fa al pressupost i als números.”

Amb la mirada fixa en el futur, Guerrero remarca que l’objectiu és potenciar la base i apostar fort pel futbol sala, “amb un nou projecte per a aquest any, que inclou la creació d’un equip B format per gent de la parròquia”.