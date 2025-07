Pal Arinsal aposta per la mobilitat sostenible

Amb motiu de la 10a edició de les UCI MTB World Series, la Copa del Món de BTT, que se celebrarà aquest cap de setmana a Pal Arinsal, l’organització ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat amb l’objectiu de garantir una arribada fluida dels espectadors, reduir l’impacte ambiental i facilitar un accés eficient a les zones de competició.

Aquest pla aposta per un model de mobilitat responsable que limita l’accés en vehicle privat als voltants dels circuits i potencia l’ús del transport públic, així com l’arribada a peu o en bicicleta. Per aquest motiu, l’accés motoritzat a la zona de Pal quedarà restringit i només serà possible arribar en vehicle fins a la Massana o Arinsal, on s’habilitaran espais d’aparcament senyalitzats. A partir d’aquí, els assistents hauran de completar el trajecte amb alguna de les alternatives previstes: a peu, en bicicleta, amb el telecabina de la Massana o mitjançant autobusos llançadora que connectaran el centre de la parròquia amb les dues àrees principals de competició: la Caubella (per a les proves de cross-country) i Fontanals (per a la prova de descens). Per arribar des d’Andorra la Vella fins a la Massana, es recomana fer ús de les línies regulars L5, L6 i L7, que ofereixen una connexió directa. A més, qui prefereixi accedir-hi de manera activa podrà fer-ho a peu o amb bicicleta, i trobarà espais vigilats per aparcar les bicicletes a l’entrada del pàdoc.