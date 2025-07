Frank Porté signa la segona posició al podi general de Hungaroring

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Frank Porté va protagonitzar una destacada actuació a l’emblemàtic circuit de Hungaroring, on va signar una segona posició al podi general durant la quarta cita del calendari de la temporada de la Porsche Benelux Cup.

El pilot va marcar el millor temps a l’FP1, deixant clara la seva ràpida adaptació al traçat hongarès, i la solidesa va continuar durant la resta de sessions, mantenint-se dins del Top 3, classificant-se tercer a la graella de sortida per a les dues curses programades. A la primera, Porté va guanyar una posició a la sortida i va mantenir un ritme constant per finalitzar en segona posició, pujant al podi absolut, però la segona cursa va quedar marcada per la mala fortuna. Quan liderava virtualment la cursa per una sanció al pilot que tenia al davant, un avançament temerari d’un rival va acabar en col·lisió i el va obligar a abandonar.