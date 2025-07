Evans renova i arriba Best

Shannon Evans i Aaron Best jugaran la temporada vinent al MoraBanc Andorra sota les ordres de Joan Plaza. La direcció esportiva de l’entitat segueix treballant amb les peces per configurar la plantilla de la pròxima temporada i ja té dos jugadors més assegurats per vestir la samarreta tricolor, el base nord-americà amb passaport de Guinea, que finalment renovarà amb el club, i l’escorta canadenc, que es convertirà en la primera novetat del roster per a la temporada 2025-2026.

Best, amb el Canadà.Fernando Galindo

En el cas de Shannon Evans, la seva continuïtat era una de les carpetes prioritàries del club aquest estiu, juntament amb la de Nikos Chougkaz (finalment el grec va declinar la renovació i jugarà al Cedevita), i més tenint en compte que Jerrick Harding tindrà molts pretendents després de la gran temporada que va fer i que serà gairebé un miracle poder-lo mantenir a la plantilla. El base va marxar cap a Indonèsia un cop acabada l’ACB amb el MoraBanc, però tenia decidit tornar a Europa un cop acabés els seus compromisos amb el Satria Muda, i tot i que en un primer moment no tenia gens clar el fet de seguir una temporada més a l’entitat tricolor, finalment ha acabat acceptant l’oferta de renovació i serà un dels puntals del MoraBanc Andorra 2025-2026, tal com ha pogut saber el Diari.

Best arriba de fer 15,1 punts, 4,6 rebots i 2,5 assitències al Trefl Sopot polonès

Evans es troba actualment a Indonèsia, on dijous arrencarà les semifinals de la lliga amb el seu equip, el Satria Muda, davant del Pelita Jaya, en una sèrie al millor de tres partits. De moment ha disputat sis duels (els tres últims de lliga i els quarts del play-off), amb unes xifres de 17,3 punts, 5,7 rebots i 8,5 assistències de mitjana.

Best reforça el perímetre

El MoraBanc sumarà un nou nom en el joc exterior, el d’Aaron Best. Es tracta d’un escorta canadenc de 32 anys (en farà 33 al setembre) i 1,93 d’alçada, que les dues darreres temporades va militar al Trefl Sopot de la primera divisió polonesa. L’última temporada va ser un dels jugadors destacats de l’equip amb 15,1 punts, 4,6 rebots i 2,5 assistències de mitjana en 30 minuts en els 28 duels que va disputar. Anteriorment, havia tingut també altres experiències a Europa a les files dle PAOK, el Juventus lituà o els London Lions. A més, és un dels jugadors habituals de la selecció canadenca durant les finestres FIBA de classificació per al Mundial i per a l’AmeriCup.

Evans i Best s’afegeixen a Ferran Bassas, Rafa Luz, Chumi Ortega i Kyle Kuric, a més d’Aaron Ganal, com a jugadors amb contracte per al curs vinent.