Bonell creu que el conveni entre Andorra i FAF "es tancarà segur"

La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, s'ha mostrat optimista perquè es pugui tancar l'acord entre Govern, l'FC Andorra i la FAF perquè l'entitat tricolor jugui els seus partits de Segona Divisó a la nova instal·lació federativa d'Encamp. La titular del departament ha assenyalat que "que es tancarà, segur, no en tinc cap dubte" i ha afegit que "la voluntat és arribar a aquell acord que satisfaci a totes les parts, és la part més complicada, però hi ha bona voluntat per part de tots i això és l'important". On no ha volgut entrar la ministra és en el percentatge amb què l'Executiu ajudarà al club, però sí que s'ha mostrat confiada en què "es pugui tancar abans del 20 de juliol", la data que marca LaLiga.

Agraiment a les federacions i el COA pels Jocs

Govern ha celebrat un acte aquesta tarda al Centre de Tecnificació d'Ordino per agrair a les federacions i al COA la seva implicació per l'organització dels Jocs dels Petits Estats que van fer-se al maig. Durant el seu discurs, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat el paper de les entitats en la celebració de l'esdeveniment, a més de destacar que "vam demostrar que estem altament capacitats per organitzar esdeveniments així, i no hagués estat possible sense vosaltres".