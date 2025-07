Tony Cachafeiro signa el millor resultat en júnior

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tony Cachafeiro va aconseguir a Itàlia el millor resultat de la temporada en finalitzar en la 17a posició a la final de la WSK Euro Series, una de les competicions de kàrting més prestigioses de l’escena internacional. La prova, al circuit de Cremona, forma part d’un calendari per on han passat grans noms de la Fórmula 1, com Max Verstappen o Charles Leclerc.