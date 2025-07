La darrera etapa compleix els pronòstics

Els equips Klimatitza Orbea, en categoria masculina (UCI Men), i Buff Megamo, en categoria femenina (UCI Women), van certificar ahir la victòria a la general de l’Andorra Epic Pyrenees, tercera prova del calendari Epic Series, després de controlar amb intel·ligència l’última etapa, de 52 quilòmetres i 1.230 metres de desnivell, amb sortida des de Naturland i arribada a la Massana.

Així, pel que fa a la cursa masculina, els suïssos Marc Stutzmann i Sebastian Gesche (Klimatiza Orbea) van defensar el lideratge aconseguit des de la primera etapa. Malgrat la pressió de l’equip Singer KTM Racing, que va guanyar ahir la darrera etapa, els líders van resistir i van acabar amb 2’13” d’avantatge a la classificació general. “Ha estat una etapa plena d’emocions. Ens han atacat fort i hem patit, però al final sabíem que la victòria era nostra”, va explicar Gesche. Per la seva banda, Stutzmann, el seu company, va apuntar que “és la meva primera victòria amb l’equip i la primera d’aquest any, i estic molt content per mi i per Sebas [Gesche]”.

L’etapa va arrencar al Naturland Adventure Park i va portar els corredors fins al Refugi Roca de Pimes, a 2.140 metres d’altitud, amb una baixada tècnica i un final exigent per la Valira, passant per Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. Singer KTM Racing va vèncer en l’esprint final, però no va poder recuperar el temps suficient per endur-se el títol, mentre que el Trinity Racing va ser tercer en l’etapa i Dias i Rodriguez Guede van perdre el segon lloc a la general amb una cinquena posició final. L’equip andorrà, La Massana Ciclista FAC, format per Òscar Cabanas i Xavi Jové, va finalitzar l’etapa en la setzena plaça i en la dissetena a la classificació general, provocant molt bones sensacions als dos riders.

Domini al femení

En la categoria femenina, Rosa van Doorn i Janina Wüst van sumar el seu tercer triomf d’etapa i van consolidar la seva autoritat en cursa, tot i un moment crític a la zona de la Comabella, on Van Doorn va punxar. Amb una reparació ràpida i bona coordinació, el duet va evitar ser superat per les seves rivals i va arribar a la Massana amb 7’41” més d’avantatge, confirmant així el títol amb una diferència notable sobre Looser i Du Toit, segones classificades. El podi el va completar l’equip 1Vision. “Som molt felices d’haver guanyat”, va dir Van Doorn. “L’Andorra Epic és una cursa increïble.”