La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va tancar amb un excel·lent gust de boca la participació en el Campionat d’Europa d’Skyrunning, celebrat entre les localitats italianes de Corteno Golgi i Aprica. L’equip andorrà, format per Arnau Soldevila, Samuel Ponce, Ricard Tenza i Sabrina Solana, va aconseguir la setena posició a la classificació general per països, de 29 delegacions participants. Amb un total de 384 punts, l’equip andorrà es va quedar a només vuit punts del sisè lloc, ocupat per Àustria, en un rànquing dominat per potències de l’especialitat.