La selecció masculina sub 16 comença la participació en el Campionat d’Europa C, que s’està celebrant a Tirana, Albània. L’equip, dirigit per Xavi Isern i Alan Manchado, es troba al grup B, juntament amb l’Azerbaidjan, el primer rival, Luxemburg, San Marino i Gibraltar.