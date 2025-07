Samuel Ponce i Arnau Soldevila van tornar a brillar en el marc del Campionat d’Europa d’Skyrunning, que es disputa a les localitats italianes de Corteno Golgi i Aprica, amb actuacions destacades a les proves d’Ultra i Sky, respectivament. A la modalitat ultra masculina, Ponce va fregar el podi amb una meritòria quarta posició, travessant la meta amb un temps de 4 h 51’06”, només a poc més de 20 minuts del guanyador. La victòria va ser per a l’italià Cristian Minoggio, amb un registre de 4 h 30’23”, seguit del també italià Luca Arrigoni (4 h 43’19”) i del portuguès Dimas Pereira (4 h 48’36”). Ponce no va poder amagar l’alegria i comentava al final de la cursa que “sí, realment ha estat un dia dur. Meteorològicament parlant, també, perquè ja la pròpia cursa era dura, realment a la zona alta, la zona de la cresta era un tram llarg i bastant tècnic, però, bé, realment les sensacions han estat positives des de l’inici i he intentat plantejar una cursa de menys a més, coneixent que jo tampoc soc un corredor gaire tècnic. Aquest és un aspecte a millorar, per afrontar aquestes curses i acabar de ser un corredor realment complet”. Ara bé, també va afegir que “quant al resultat i quant a prestacions, la veritat és que ha anat molt bé, estem molt contents de la feina feta, sabíem que podíem fer un bon resultat, sabíem que arribàvem bé i al final és plasmar-ho a la cursa i que tot surti bé”.

Pel que fa a la categoria Ultra femenina, Sabrina Solana va protagonitzar una cursa de resistència i constància per situar-se en la catorzena posició, completant el recorregut amb un temps de 6 h 35’18”. El triomf va ser per a la britànica Shangave Balendran (5 h 23’21”), seguida per la romanesa Ioana Madalina Amariei (5 h 38’54”) i la suïssa Roberta Jacquin (5 h 39’03”), amb l’alemanya Oljans Fjällstedt fregant el podi en quarta posició (5 h 43’21”). L’andorrana, que tornava després d’un temps absent, va reconèixer que “la primera part no era el perfil de cursa que em corresponia, això m’ha perjudicat bastant. Després, quan he entrat a la zona que més m’agradava perquè era més tècnica, la meteorologia no ha ajudat”. Tot i això, Solana va afegir que “sortia d’un mes complicat en què tampoc he pogut entrenar com m’hauria agradat, però, tot i així, el balanç és molt positiu perquè he pogut acabar bé i lluitar com he pogut”.

Soldevila, top 10 a l'Sky

A la prova Sky masculina, Arnau Soldevila va ser el millor representant de la delegació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), assolint la novena posició amb un crono de 2 h 14’15”, en una cursa molt ajustada i explosiva. La victòria va ser per al colombià Fabián Venero, que es va imposar amb 2 h 03’50”, tot just tres segons per davant del suec Erik Martín Nilsson (2 h 03’53”), mentre que el francès Lucien Mermillon va completar el podi amb 2 h 04’45”. Soldevila va explicar que “estic molt satisfet d’aquesta novena plaça i tancar amb aquest Top 10 el Campionat d’Europa. Ha sigut una cursa bastant diferent de la vertical, en què hem sortit amb un tram bastant pla d’asfalt fins al quilòmetre set. A partir d’allà hem fet un pendent més dur, on m’he pogut col·locar bé, coronant entre els cinc primers, i a partir d’allà sí que he perdut alguna posició fins a meta, però estic molt content del rendiment que he tingut en les dues curses i tot plegat ens dona molta confiança per a les pròximes”. El debutant Ricard Tenza, per part seva, va acabar en una meritòria 15a posició amb un crono de 2 h 18’44” i va apuntar que “la sortida ha sigut molt ràpida, al principi els primers minuts no he acabat de trobar les bones sensacions, però a mesura que anaven avançant els quilòmetres m’anava trobant millor”. El corredor de la FAM, que també va competir a la vertical, va afegir que “al principi hi havia molt d’asfalt, potser això ho hem d’acabar de treballar i un cop hem fet cim, la baixada ja m’he trobat bé, he avançat força llocs i al final hem salvat una quinzena posició”.