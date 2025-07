Van Doorn i Wüst, sense rivals a la Massana

Publicat per Redacció La Massana Creat: Actualitzat:

Buff Megamo, en la categoria femenina, i Singer KTM Racing, en la masculina, van ser els grans protagonistes de la tercera etapa de l’Andorra Epic Pyrenees, la considerada reina per la duresa i espectacularitat. La parella formada per Rosa van Doorn i Janina Wüst van tornar a brillar en els exigents 63 quilòmetres i 2.290 metres de desnivell positiu de recorregut i es va anotar una nova victòria que amplia encara més la distància al capdavant de la general. Després d’imposar-se a la segona etapa amb més de sis minuts d’avantatge, ahir hi van afegir 11’07” més, situant-se amb un coixí de 13’54” sobre Efficient Safari Essence, les segones classificades. Wüst va destacar que “hem sabut regular el ritme des del principi, especialment a l’altitud, i els descensos tècnics han estat un plaer”.

A la categoria masculina, els alemanys Simon Stiebjahn i Martin Frey, de Singer KTM Racing, van ser els més ràpids a la línia d’arribada a la Massana, amb una baixada final espectacular pel tram Beixalis Flow T-Section que els va permetre retallar segons vitals. Tot i el triomf parcial, l’equip Klimatiza Orbea, amb Jose Dias i Pablo Rodríguez Guede, va saber conservar el lideratge i va acabar l’etapa a només vuit segons dels guanyadors i manté un avantatge d’1’13” sobre Buff Megamo 2, segon a la general. Singer KTM se situa ara tercer, a 2’45”.

Avui es decidirà tot amb una etapa final de 52 quilòmetres que sortirà de Naturland i arribarà a Andorra la Vella.