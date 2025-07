Un tour amb gust andorrà

La nova edició del Tour de França, que comença avui a Lilla, compta amb una notable participació de ciclistes residents a Andorra. Més d’una vintena de corredors instal·lats al Principat prendran part en la cursa més prestigiosa del calendari internacional, reforçant el vincle creixent entre el país i l’elit mundial del ciclisme. Així, el gran favorit per vestir el mallot groc a París i repetir el triomf de l’any passat és Tadej Pogacar, líder indiscutible de l’equip UAE Team Emirates, que estarà molt ben acompanyat per un bloc que coneix bé les altituds d’Andorra. El conjunt dels Emirats alinearà Joao Almeida, Pavel Sivakov, Marc Soler i Adam Yates, tots residents al país i que tindran la missió de protegir el campió eslovè en els moments clau i ajudar-lo a sumar el seu quart triomf al Tour.

Almeida, Sivakov, Soler i Adam Yates, residents i escuders de TADEJ Pogacar

L’altre gran nom de la Grande Boucle és Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), que, malgrat les incògnites que ha deixat durant la temporada, arriba com a doble campió (2022 i 2023) i màxim rival de Pogacar. A la seva esquadra també trobem presència andorrana amb Sepp Kuss, clau en les seves anteriors victòries, i el britànic Simon Yates, recentment incorporat a l’equip i també resident.

Xavier Florencio, director esportiu del bahrain, un altre resident a la cursa

Pilot ple de residents

Més enllà dels dos grans favorits, el pilot presenta una nòmina notable de ciclistes que viuen o entrenen regularment a Andorra, fet que confirma el creixement esportiu i logístic del país com a punt de referència per a l’alt rendiment. Al Bahrain Victorious, el tècnic, Xavi Florencio, forma part de la direcció esportiva, mentre que el corredor Jack Haig representa la presència andorrana sobre la bici, l’EF Education-EasyPost confia en Neilson Powless, habitual a les carreteres andorranes, el danès Mattias Skjelmose, flamant vencedor de la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica, també disputa el Tour amb el Lidl-Trek. A més, l’australià Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), l’argentí Eduardo Sepúlveda (Lotto-Dstny), l’espanyol Álex Aranburu (Cofidis) o el regular Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) també formen part del grup de residents. L’excampió del món Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), amb dos mallots de l’arc de Sant Martí al palmarès (2020 i 2021), també formarà part de la sortida a Lilla d’avui i té com a base Andorra. El Movistar Team tanca aquest ampli ventall amb tres noms habituals: Nelson Oliveira, Iván García Cortina i Enric Mas, l’últim amb rol de líder a l’equip i amb la convicció de poder lluitar entre els cinc primers. “Seria un repte molt bonic”, va assenyalar. L’edició del Tour de França estarà conformada per 23 equips, 184 corredors i 21 etapes que signifiquen 3.338,8 quilòmetres i tots ells en sòl francès, un fet poc habitual en aquest segle i que coincideix amb el 40è aniversari de l’última victòria d’un francès a la general del Tour. Aquell 1985, el mític Bernard Hinault el va conquerir per cinquena i última vegada.