Van Doorn i Wüst, líders a la categoria femenina

L’equip Buff Megamo, format per Rosa van Doorn i Janina Wüst, es va imposar a la segona etapa de l’Andorra Epic Pyrenees –de 46 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu– i va acabar la jornada com a nou líder de la categoria femenina UCI Women. Van Doorn i Wüst van completar l’etapa en 2 h 32’01”, van aconseguir el lloc més alt de la general amb un acumulat de 5 h 16’14” i l’Efficient Safari Essences (Vera Looser i Danielle du Toit) van acabar segones i perdent el lideratge, a 6’29” a l’etapa i a 2’47” a la general. El podi del dia i també de la general el completen Antonia Daubermann i Naama Noyman, del 1Vision, que es troben a 14’14” del primer lloc. “No sabíem la diferència, així que vam seguir pressionant. Demà [per avui] és l’etapa més dura i qualsevol cosa pot passar”, va explicar Van Doorn, una de les guanyadores.