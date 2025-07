La celebració de la Nit de l’Esport va tenir un cost de gairebé 53.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cost total de la Nit de l’Esport, celebrada el desembre del 2024, va ascendir a 52.667,30 euros, segons va informar la secretaria d’Estat de Joventut i Esports (SEJE). D’aquesta xifra, 27.786 euros van ser aportats directament pel Govern, mentre que la resta –24.881,30 euros– van ser finançats per patrocinadors, a través de convenis específics. En concret, Andbank va assumir fins a 25.000 euros, cobrint despeses com ara el muntatge de so, il·luminació, tarima, cortinatges i escenografia de la gala, mentre que, per la seva banda, Andorra Telecom va contribuir amb un import màxim de 1.000 euros, destinat a la producció i realització del videoresum de l’esdeveniment.

Tot i que la seva aportació no va ser econòmica directa, també va col·laborar el MoraBanc Andorra, encarregant-se de la gestió de reserves de seients i de publicitat durant els partits que havia disputat fins a la data l’equip tricolor.