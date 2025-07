Arnau Soldevila frega el podi

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Arnau Soldevila va erigir-se en el gran protagonista de la delegació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) present a la cursa vertical del Campionat d’Europa d’Skyrunning, que se celebra a Corteno Golgi i Aprica (Itàlia). Soldevila va facturar una notable cursa i va assolir una meritòria quarta posició amb un temps de 36’53”, quedant a només 20 segons del podi. El triomf a la prova va ser per a l’italià Daniel Thedy, amb un registre de 34’43”, seguit pel noruec Stian Angermund (36’10”) i l’espanyol Jonathan Arobes (36’33”), que van completar el podi amb el segon i el tercer lloc de la primera prova, respectivament.

Així, la cursa vertical va inaugurar ahir el programa de competició del Campionat d’Europa, amb un recorregut explosiu de 4,32 quilòmetres amb un desnivell positiu de 973 metres, una autèntica prova de força i resistència que va tenir dos representants de la FAM més que també van completar una bona actuació. Samu Ponce va finalitzar en la 17a posició amb un crono de 40’11”, a 3’38” del podi, mentre que el debutant Ricard Tenza va ser 20è amb 41’14” i es va quedar a 4’41” del tercer lloc.

Demà, torn de l’Sky i l’Ultra, amb Soldevila, tenza, Ponce i Sabrina Solana, que torna

Demà la resta

Després d’una jornada de descans de la qual els corredors gaudiran avui, l’Skyrunning European Championships es reprèn demà amb dues proves del programa: la cursa Sky (23 km i 1.864 m de desnivell positiu) i la cursa Ultra (42 km i 2.700 m de desnivell). A més dels títols individuals, també s’atorgaran medalles per a la classificació combinada i per equips, tant en categoria masculina com femenina. La FAM també tindrà quatre representants a les dues proves, dirigits per Fabrizio Gravina, i així Arnau Soldevila competirà a l’Sky, juntament amb el debutant Ricard Tenza, mentre que Samu Ponce i Sabrina Solana, que torna a entrar en una llista de la federació després d’algun temps d’absència, lluitaran per la millor posició a la cursa Ultra. Precisament, una de les principals absències de la federació per a aquest campionat serà Ari Fenés –també Marc Gasa– per lesió, que va assolir la darrera medalla per a Andorra a l’Europeu de fa dos anys a Gusinje, Montenegro, després d’acabar la tercera classificada a la combinada de totes les curses.