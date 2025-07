Albacete i Al-Rayyan, els rivals a l’estada del Pinatar

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va anunciar la disputa de dos partits amistosos durant l’estada de pretemporada a les instal·lacions del Pinatar Arena, situat a San Pedro del Pinatar (Múrcia), entre el 18 i el 26 de juliol. Aquesta estada serà una de les primeres posades a punt per a l’equip tricolor sota la direcció del nou tècnic, Ibai Gómez, que serà presentat oficialment divendres 11 de juliol. El primer dels duels serà el 23 de juliol a les 19.30 hores davant de l’Albacete Balompié, un rival que també militarà aquesta temporada a LaLiga Hypermotion (Segona Divisió), en què tricolors i manxecs s’enfrontaran a la jornada 14, que es disputarà el cap de setmana del 16 de novembre, al Carlos Belmonte, i a la jornada 38, prevista per al cap de setmana del 3 de maig del 2026, a l’Estadi d’Encamp, en el tram final de la fase regular.

El segon amistós tindrà lloc el 26 de juliol, coincidint amb el final de l’estada, i enfrontarà l’FC Andorra a l’Al-Rayyan SC de Qatar, equip amb jugadors com Rodrigo Moreno (ex del València) i David García (ex d’Osasuna).

A més d’aquests dos compromisos confirmats, el club continua treballant per tancar altres partits amistosos que completin la preparació estiuenca abans de l’inici de la competició oficial. Com és habitual, aquesta fase de pretemporada serà clau per construir les bases del projecte liderat per Ibai Gómez, amb l’objectiu de consolidar un bloc competitiu.