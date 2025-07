L’EQUIP ARRENCARÀ EL CURS AMB LES HABITUALS REVISIONS MÈDIQUES

La previsió és que durant aquesta estada a terres murcianes l’equip disputi ja els primers partits de pretemporada, i hi ha la voluntat que se’n juguin dos. A més, el club tricolor jugarà quatre amistosos més al llarg de l’estiu fins a l’estrena de la competició oficial el cap de setmana del 17 d’agost.

Entre els jugadors citats per a l’estrena de la temporada hi haurà els tres cedits, Álex Calvo, Berto Rosas i Théo Le Normand. Calvo va acabar la competició amb el Mirandés el mateix cap de setmana que l’FC Andorra i va disputar 14 partits amb el conjunt burgalès. Pel que fa a Berto Rosas, va jugar el play-off d’ascens a Primera RFEF amb l’Atlètic Balears, va completar 14 partits i va fer quatre gols des del mercat d’hivern, mentre que Le Normand va assolir l’ascens a Primera RFEF amb el Terol i va ser un dels homes clau, amb 37 duels jugats, nou gols marcats i quatre assistències.

NOU EQUIPAMENT AL GIMNÀS PÚBLIC DEL COMUNAL

L’FC Andorra va comprar nou equipament per al gimnàs públic de l’Estadi Comunal. Segons va explicar l’entitat en un comunicat, en el marc del conveni de col·laboració entre el club i el comú d’Andorra la Vella, i atenent la bona relació entre les parts, el club va fer efectiva la compra al juny.



L’FC Andorra va reiterar que “ens sentim com a casa” al Comunal, però que també és consicent que “són unes instal·lacions que compartim amb altres entitats i usuaris de la parròquia”, i que per això va fer la compra.