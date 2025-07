Publicat per Marc Basco La Massana Creat: Actualitzat:

La parròquia de la Massana es consolida com la capital de la bicicleta de muntanya i ho demostrarà amb dos grans esdeveniments en deu dies relacionats amb la BTT. I és que des d’avui fins diumenge es realitzarà l’Andorra Epic Pyrenees, que batrà tots els rècords de participació i arribarà als 600 corredors, mentre que la setmana que ve serà el torn de la Copa del Món d’aquesta disciplina, demostrant així la importància que tenen per a la parròquia les dues rodes. “Són caps de setmana plens d’activitats”, va assenyalar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va agregar que “esdeveniments així no tan sols dinamitzen els dies de la cursa, també ho fan des de molts dies abans”. A més, segons el titular del departament, amb proves com aquesta Andorra Epic Pyrenees o la Copa del Món de la setmana vinent “el nom d’Andorra s’expandeix arreu del món i encaixa dintre de la nostra estratègia de diversificació”.