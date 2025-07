L'Andorra Epic Pyrenees tindrà 600 participants

Publicat per Marc Basco La Massana Creat: Actualitzat:

L'Andorra Epic Pyrenees tindrà enguany una participació de rècord amb 600 corredors dividits ens 300 equips. La prova arriba al cinquè any en total (dos sota el paraigua de l'Andorra Multisport Festival, i tres des de l'aliança amb Epic Series) en plena salut, i és que les inscripcions han crescut un 29% respecte al a darrera edició (també han pujat les competidores femenines en un 15%), amb el 97% dels corredors vinguts de fora del país, i presència de fins a 47 nacionalitats.

És per això que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que "s'ha demostrat que és un esdeveniment consolidat" i ha afegit que "el nom d'Andorra s'expandeix arreu del món i encaixa dintre de la nostra estratègia de diversificació". En la mateixa línia, la consellera comunal Bet Rossell, ha destacat que "s'ajusta molt bé dintre de la nostra estratègia turística i ciclista i el perfil de competidors ens interessa moltíssim, perquè encara que la majoria no siguin professionals, són d'un alt nivell". Per últim, el director regional d'Ironman al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha afirmat que "des d'aquest any som la cursa més gran d'Europa dintre del es Epic Series" i ha clos que "hem aconseguit donar a conèixer el territori".

A nivell purament competitiu, hi haurà quatre jornades entre demà i diumenge, totes amb arribada a la Massana. I encara que hi hagi una participació majoritàriament forana, Andorra tindrà també corredors, com l'equip La Massana Ciclista - FAC, format per Oscar Cabanas i Xavi Jové.