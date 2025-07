L’FC Andorra ja coneix el full de ruta del retorn al futbol professional en un calendari que, almenys de bon principi, ja serà exigent, amb dos desplaçaments fora del país. El primer serà al camp d’un dels equips que acaben de baixar de la Primera Divisió, la UD Las Palmas, i a la segona jornada els d’Ibai Gómez visitaran un dels històrics del futbol espanyol, el Reial Saragossa. L’estrena a casa arribarà a la tercera jornada de competició, davant del Burgos, rival contra el qual els tricolors tancaran la competició la jornada 42, a final del mes de maig (el calendari és asimètric, igual que les últimes temporades tant a Primera RFEF com a la Segona Divisió). A més, durant les cinc primeres jornades de competició els del Principat hauran de visitar l’Eibar i rebran el Còrdova.

Els tricolors jugaran tres dels cinc últims partits com a locals

L’últim partit que l’FC Andorra disputarà el 2025 serà un dels plats forts de la categoria, amb la visita del Deportivo de la Corunya al Principat, i el primer de l’any, en aquest cas a domicili, serà en un dels viatges més complicats del curs, amb la visita a Ceuta. La jornada 21, l’última de la primera volta, serà a casa davant de la Cultural Lleonesa, mentre que la primera de la segona volta serà lluny del país, contra el Mirandés. L’FC Andorra, a més, tindrà a casa l’única jornada intersetmanal, l’1 d’abril davant del Màlaga.

Per últim, els tricolors jugaran a casa tres dels últims cinc partits de la lliga, contra Albacete (jornada 38), Las Palmas (jornada 39) i Ceuta (jornada 41), mentre que hauran de visitar el Deportivo (jornada 40) i el Burgos (jornada 42).

Més renovacions

L’FC Andorra segueix treballant en la plantilla del curs vinent i ahir va anunciar dues renovacions més o, concretament, dues ampliacions de contracte, les de Josep Cerdà i Lautaro de León. Tots dos tenien assegurat el vincle per a l’any vinent, però el van ampliar fins al 2027 i 2028, respectivament.

L’extrem mallorquí va arribar al club l’estiu passat i tenia contracte fins a l’estiu vinent, però va allargar-lo una temporada més. En la seva primera campanya com a jugador tricolor, va disputar 39 duels entre totes les competicions, 29 de titular, a més d’anotar set gols. Lautaro també va arribar l’estiu passat i havia signat fins al final de la temporada 2025-2026, amb un any més opcional, i ara allargarà el contracte fins al 2028. El davanter va ser un dels jugadors destacats de l’equip tant amb Ferran Costa com amb Beto Company, amb 16 gols marcats (tres al play-off d’ascens) en els 45 partits jugats al llarg de la temporada, 34 dels quals com a titular.