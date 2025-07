Andorra tindrà dos representants al Campionat del Món de piragüisme en eslàlom, que se celebrarà del 8 al 13 de juliol al canal de Foix. Es tracta de Nil Checa i Ona Perelegre, que recuperaran la participació nacional en aquesta cita de base, després d’uns anys sense que cap palista del país la disputés. En aquest sentit, el director tècnic de la FACC (Federació Andorrana de Canoa i Caiac), Toni Cadena, va destacar que “la federació ho valora molt positivament, està fent un gran esforç per tornar a tenir representació després de molts anys sense estar-hi present en aquestes categories”, i va agregar que “volem iniciar un nou cicle d’esportistes de nivell com ja vam fer en el seu dia amb la Laura [Pellicer] i la mateixa Mònica [Doria]”.

El canal de Foix serà ben conegut pels competidors del país, i per això un d’ells, Nil Checa, va afirmar que “hi hem anat molts cops a entrenar i crec que em beneficiarà bastant a l’hora de com fer el circuit”, a més de marcar-se com a objectiu “fer bones baixades” en unes curses que “crec que poden sortir millor que les Copes del Món”. Per la seva banda, Ona Perelegre va afirmar que “em sento bastant bé en aquell riu perquè m’he acostumat a l’aigua i el corrent, i crec que anem bastant preparats”, mentre que pel que fa a objectius també va declarar que “fer bones baixades ja és un bon objectiu”. Per últim, el tècnic, Adrià Martín, va manifestar que “ho encarem de la millor manera possible, tant per a mi, com per a ells com a atletes”.