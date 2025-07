Tere Morató signa una temporada pel València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tere Morató jugarà la temporada vinent al València CF de la Primera Federació (segona categoria del futbol femení espanyol). Després de jugar la temporada passada a l’Alabès, de la mateixa categoria, enguany militarà a l’equip valencià, que va baixar de la màxima divisió del país veí del sud.

L’atacant tricolor va jugar la temporada passada 26 partits amb el conjunt basc, amb el qual va fer set gols, i buscarà treure’s l’espina del final de temporada, i és que l’Alabès va quedar eliminat del play-off d’ascens amb un gol a l’últim minut de la pròrroga, quan li servia l’empat per accedir a la final de l’eliminatòria per pujar. En declaracions al lloc web del València, Morató va assenyalar que “signar pel València és un repte il·lusionador i ple de responsabilitat. És un club històric, amb una identitat marcada i una afició molt compromesa”, i va agregar que “arribo amb un objectiu molt clar, que és ajudar l’equip a tornar on es mereix estar, la màxima categoria”.

Durant la temporada vinent, Morató es veurà les cares amb diversos exequips, com ara l’Alabès, el Vila-real o el Barça B.