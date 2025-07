Sergio Molina i Diego Alende seguiran defensant la samarreta de l’FC Andorra les pròximes temporades. El club va confirmar ahir la renovació de dues de les peces clau de l’equip aquesta temporada i el migcampista seguirà vinculat a l’entitat fins al 2028, mentre que el defensa ho farà fins al 2027. Tal com havia explicat el Diari a l’edició d’ahir, la sintonia entre el club i els futbolistes per poder allargar el vincle era bona i ahir es va fer públic que tots dos futbolistes seguiran a la plantilla.

En el cas de Molina, és dels pocs jugadors que han viscut els dos ascensos de l’entitat al futbol professional, ja que va arribar al club l’estiu del 2021 i va ser un dels integrants de l’equip que va aconseguir pujar a Segona Divisió per primera vegada. El migcampista format al Reial Madrid acabava el contracte ahir i va allargar aquest vincle tres temporades més, fins al 30 de juny del 2028. Molina va ser un dels puntals del projecte enguany tant per a Ferran Costa com per a Beto Company, ja que va ser titular en 43 dels 46 partits disputats per l’equip. De fet, només es va perdre els dos duels de Copa Catalunya i un de lliga, en què va entrar al descans.

En el cas d’Alende, va ser un dels primers reforços de l’entitat l’estiu del 2022 per a l’estrena del futbol professional i va renovar dues temporades més (fins al final del curs 2026-2027) un contracte que també acabava ahir. Aquesta última temporada el central va disputar 38 partits com a tricolor entre Lliga, Copa del Rei i play-off d’ascens a Segona Divisió.

D’altra banda, el club va confirmar les marxes d’Oriol Busquets, Oier Olazabal, Manel Royo i Pau Casadesús, que acabaven contracte ahir mateix, a més de les de Pablo Trigueros, Jesús Clemente i César Morgado, tots ells amb vincle per al curs vinent, però que tampoc continuaran.