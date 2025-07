Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Nikos Chougkaz no vestirà la samarreta del MoraBanc Andorra la temporada vinent. L’ala-pivot grec era una de les prioritats de la direcció esportiva de cara al curs vinent, i per això des del club li van presentar una oferta de renovació, una proposta, però, que segons ha pogut saber el Diari va ser rebutjada, acabant així el vincle del jugador grec amb l’entitat tricolor. La bona temporada de Chougkaz no va passar desapercebuda arreu d’Europa, i és per això que el jugador grec farà les maletes per incorporar-se pròximament a la disciplina del KK Cedevita Olimpija, l’equip establert a Ljubljana, la capital eslovena, tot i que diversos clubs més del continent s’havien interessat per fer-se amb els seus serveis, com l’Olympiakos grec. Amb el Cedevita, Chougkaz disputarà la lliga eslovena, així com la lliga adriàtica i l’Eurocup.