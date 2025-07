La federació vol aprofitar l’impuls dels Jocs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La federació de vòlei vol aprofitar l’impuls dels Jocs dels Petits Estats per seguir fent créixer el vòlei platja al país. Així va assegurar-ho el secretari general de l’ens, Agustí Boldú, a l’estrena de la campanya d’estiu de vòlei platja conjunta amb el comú, en què va assegurar que “volem aprofitar els Jocs, on la gent va venir i gaudir per crear més afició”. Es preveu que més de 3.700 persones passin per les pistes del Parc Central durant l’estiu.