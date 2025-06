L’ascens aconseguit a Ponferrada el passat 22 de juny va marcar el retorn de l’FC Andorra al futbol professional, però no ha suposat cap treva per a la direcció esportiva del club. Al contrari, perquè l’àrea encapçalada per Jaume Nogués porta molts dies definint la planificació de la plantilla per afrontar amb garanties la temporada a la Segona Divisió i el repte que suposarà tornar a l’elit. A grans trets, s’esperen uns 12 fitxatges i un bon grapat de baixes que formaran la nova fisonomia de l’equip que dirigirà el biscaí Ibai Gómez.

Clemente, Casadesús, Morgado, Trigueros, Royo i Busquets, primer grup de baixes

Així, amb l’ascens ja certificat, i com hem anat explicant aquests dies al Diari, el club va activar els acords amb Marc Domènech i Thomas Carrique, que es convertien en els dos primers fitxatges oficials del projecte 2024-2025. A ells s’hi va afegir la renovació de Marc Bombardó, que ja va avançar el Diari i posteriorment va oficialitzar el club. El central, un dels joves amb més projecció a l’equip, ha ampliat el contracte fins al 2027, amb una temporada addicional opcional. A més, el club treballa en la continuïtat de tres peces clau que finalitzen contracte, Diego Alende i Sergio Molina, i a ampliar el vincle de Josep Cerdà, que finalitza el juny de 2026. Tot i que les signatures encara no s’han dut a terme, l’entesa amb els tres futbolistes és molt bona i es confia que totes tres arribin a bon port.

Uns 12 fixatges

Lògicament, com a nou projecte s’esperen més arribades i a les dues incorporacions oficials i a les diverses renovacions encaminades, la direcció esportiva preveu encara uns 10 fitxatges més per completar una plantilla de garanties per competir a LaLiga Hypermotion. Atesa l’estructura actual de l’equip, l’FC Andorra necessita incorporar dos porters, un lateral dret addicional, dos centrals i, possiblement, un lateral esquerre. A més, es busquen dos migcampistes i dos extrems per reforçar zones clau del camp i ampliar la profunditat de la plantilla. Cada moviment es fa amb cura, amb l’objectiu d’encaixar les peces d’un equip competitiu, equilibrat i amb identitat pròpia per tal d’afrontar el repte del retorn al futbol professional.

Un grapat de sortides

L’altra cara del mercat sempre acostuma a ser la llista de sortides i fins a una dotzena de jugadors no continuaran a l’equip. Alguns dels casos ja estan resolts i són ben coneguts, com el de Jesús Clemente, que podria incorporar-se a la Ponferradina; Morgado, amb qui no s’executarà l’any opcional de contracte; i Pablo Trigueros, amb el qual s’ha rescindit l’any que li restava i que podria acabar fitxant pel Lugo de Primera RFEF. Així mateix, s’acomiaden Manel Royo, Oriol Busquets, Oier Olazábal –per la retirada– i Casadesús, que no va acceptar l’oferta de renovació i, tot i faltar l’oficialitat, fitxarà pel Granada. Entre les certeses, l’FC Andorra compta amb una base sòlida de jugadors amb contracte en vigor i continuïtat assegurada si res es torç com Nico Ratti, Martí Vilà, Alberto Solís, Álvaro Martín, Dani Villahermosa, i els davanters Lautaro de León i Manu Nieto, dos dels homes amb més pes ofensiu del curs anterior.

Carpetes obertes

A més, encara hi ha situacions obertes que es definiran durant la pretemporada. És el cas d’Almpanis, amb contracte fins al 2027 però sense continuïtat garantida, i Álex Calvo, que torna de la cessió al Mirandés i començarà la preparació amb l’equip, tot i que el seu futur segueix en l’aire. D’altra banda, jugadors com Juanda Fuentes i Berto Rosas podrien sortir cedits per guanyar minuts i protagonisme.

Segio Molina, a Ponferrada.