Mònica Doria va completar a Praga la primera part del calendari de la Copa del Món i ho va fer amb un accés als quarts de final de caiac cros. La palista tanca, així, una primera meitat de temporada amb quatre finals de vuit possibles –cinc de nou si s’hi suma la modalitat de short slalom– i un balanç clarament positiu. Entre els millors resultats, destaquen la medalla de bronze en caiac a la Seu d’Urgell, una setena posició en canoa a Praga, una desena plaça a Pau i el títol de campiona d’Europa en C1 que va aconseguir a Vaires-sur-Marne, que certifica la seva consolidació al top 10 mundial.

Més enllà dels podis i les bones sensacions, la millora de Doria queda reflectida també en els números. En canoa, ja acumula 96 punts, 21 més que la temporada passada i 15 més que en fa dues, i en caiac suma 88 punts en tres proves, 40 més que el 2024 i 12 més que el 2023.

Caiac cros, als quarts

La Copa del Món de Praga es va tancar, per tant, ahir amb el caiac cros. Doria a ser 22a en el time trial i es va classificar per a les eliminatòries. A vuitens de final, va avançar com a segona classificada, darrere de la nord-americana Evy Leibfarth, i als quarts va finalitzar tercera en una cursa molt ajustada i va quedar fora: “En caiac i en cros s’ha de continuar millorant, però estic contenta en general, perquè en canoa hem accedit a dues finals, cosa que em diu que hi som per lluitar per les medalles”, va explicar Doria.