Un cadet de Saragossa s’imposa a la crono pel càncer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ciclista cadet Pablo Martín, procedent de Saragossa, va ser el gran protagonista de la cronoescalada Pedala contra el Càncer, una prova de caràcter solidari que va servir també com a Campionat d’Andorra de contrarellotge. Amb només 15 anys, Martín va signar el millor temps absolut de la jornada, 12’56”, i es va imposar contra tot pronòstic a ciclistes de categories superiors, en un traçat de quatre quilòmetres i que anava des de l’avinguda Salou fins a la Comella. En categoria femenina, la més ràpida va ser la resident Victoire Brenez (17’46”), seguida per Fiona de Castellarnau i Mari Martínez, en una cita organitzada conjuntament per Assandca i l’Agrupació Ciclista.