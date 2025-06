Andorra tanca amb bones sensacions el debut continental júnior

L’equip andorrà de natació artística va posar punt final a la seva primera participació en un Campionat d’Europa Júnior, amb la disputa de la prova de duet tècnic, en què Zoe Palau i Jasmine Serrano van assolir la 18a posició. Tot i la classificació, el balanç de l’estrena va ser molt positiu, tenint en compte que era el debut en un Europeu de la categoria i l’objectiu, tal com va explicar l’equip tècnic, era acumular experiència i prendre contacte amb l’alt nivell internacional.

“Ha estat una experiència única i tornem a casa amb molt d’orgull” Estel Ferreras, Entrenadora de la selecció

“Tornem a casa amb l’orgull de portar per primer cop Andorra a uns Campionats d’Europa. Ha estat una experiència única que ens impulsa a seguir lluitant i treballant per portar el nostre país al més amunt possible”, va declarar Estel Ferreras, entrenadora de la selecció. Palau i Serrano, per part seva, van destacar el valor d’aquesta primera presa de contacte amb la competició internacional. “Representar Andorra ha estat un orgull. Hem après molt, ens hem sentit molt ben acollides i tornem a casa amb bones sensacions i molta motivació per seguir millorant”.