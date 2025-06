Després de 12 anys d’animació incondicional, la Penya Tricolor va anunciar la seva dissolució a les xarxes socials amb un missatge sincer i carregat d’emoció. Una decisió dura, “presa amb dolor però amb el cap ben alt i l’ànima plena d’orgull”, tal com van expressar en un comunicat ple de sentiment.

Alguns d’ells formaran part de la nova grada d’animació

La penya, nascuda el 2012, ha estat molt més que un grup d’animació, ha estat l’ànima sonora del Bàsquet Club Andorra, al sector C3 de l’abans Poliesportiu i ara Pavelló Toni Martí: “Hem estat allà tant en els dies grans com en els dies grisos, perquè la nostra passió no depenia del marcador, sinó del sentiment per un escut”, recorden. Una dissolució obligada, ja que el club encetarà una nova etapa en l’àmbit del suport a l’equip, formant la nova Grada d’Animació, que s’ubicarà en el mateix sector on era la Tricolor i que serà integrada per membres de l’altra penya, la Sisè Jugador, de la mateixa Tricolor i de tots aquells interessants que s’hi vulguin afegir. La trajectòria de la Penya Tricolor ha acompanyat el MoraBanc en els anys de creixement, en ascensos, permanències i derrotes i les seves veus, els bombos i els crits d’alè han estat part indissociable del paisatge del pavelló. “Des d’aquell primer dia –cap a l’any 2012– en què ens vam unir per animar, donar suport i donar color a cada partit, hem viscut junts moments inoblidables: victòries èpiques, derrotes doloroses, viatges, llàgrimes, abraçades…”, afirmen al comunicat.

És un "fins aviat"

Les raons de la dissolució no les han volgut fer públiques, tot i que era un pas lògic per la creació de la nova grada. Tot i això, la Tricolor remarca que la fi de la penya ha estat per “per circumstàncies que no venen al cas”, però sí que queda clar el que no es trenca: el sentiment. “El sentiment no es dissol, no s’arxiva, no s’oblida. Només canvia de forma”, afegeixen, amb la qual cosa deixen entreveure que seguiran animant, però des d’un altre rol, potser de manera individual. Altres voldran seguir residint al sector C3.