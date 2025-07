Marc Bombardó renova amb l’FC Andorra fins al 2027

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Marc Bombardó ha ampliat el contracte amb l’FC Andorra dues temporades més i una tercera opcional, i tal com va avançar ahir el Diari, seguirà lligat a l’entitat tricolor, almenys, fins al juny de 2027. El jove central català, de 19 anys, s’ha convertit durant la segona volta de temporada i el play-off en una peça bàsica a l’eix de la defensa i la direcció esportiva ha aconseguit assegurar la continuïtat d’una fitxa molt cobejada per alguns equips de Segona Divisió.

Bomba ha jugat 25 partits com a titular aquest curs com a tricolor, ha fet un gol –molt recordat i decisiu al Tarassona– i el seu excel·lent rendiment li ha servit per tenir lloc a la plantilla del retorn de l’Andorra al futbol professional. El club va anunciar l’acord a la tarda a través de les xarxes socials, amb la frase “T’hem vist créixer... i seguirem gaudint de tu!” i un vídeo en què es veien diferents imatges del jove futbolista durants els darrers anys, que va arribar procedent del Nàstic de Manresa. Bomba seguirà com a tricolor i ha acceptat l’oferta de renovació tot i tenir sobre la taula atractives propostes d’alguns filials com el Celta Fortuna i d’altres equips importants de Primera RFEF i cridats a ser a la part alta la temporada vinent.

Més baixes

La direcció esportiva segueix treballant per definir la plantilla del curs que ve i, a falta que s’anunciï de manera oficial, Jesús Clemente, César Morgado i Pablo Trigueros s’afegeixen a la llista de baixes que va estrenar Pau Casadesús amb la seva marxa al Granada. El lateral i els dos centrals tenien un any més de contacte opcional, però en cap dels tres casos s’executarà la possibilitat i, per tant, no continuaran.