Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

Després de la primera jornada i la 10a posició al short slalom, Mònica Doria va finalitzar en el setè lloc a la final de la modalitat de canoa de la Copa del Món de Praga. L’andorrana va destacar especialment a les semifinals, en què va marcar el segon millor temps amb 107.69 segons, malgrat un toc a la porta 8, i només va ser superada per l’alemanya Elena Lilik, que va fer el millor temps. Aquesta actuació i el fet que palistes destacades com Jessica Fox o Martina Satkova quedessin fora permetien que l’andorrana afrontés la final amb aspiracions de podi, però, a la baixada definitiva, Doria no va estar tan sòlida i algunes errades i un toc a la porta 7 la van acabar condicionant amb uns segons extres (+6.42).

“Estic contenta amb la canoa. Era una final per atacar, però la resta ho ha fet més que jo”

Mònica Doria, Palista de la FACC



Així, amb un temps final de 109.71 segons, va quedar fora de la lluita per les medalles, però va aconseguir una meritòria setena plaça, de manera que es va consolidar una vegada més entre les millors especialistes del món. L’eslovaca Zuzana Pankova es va imposar amb 103.29, mentre que l’eslovena Eva Alina Hocevar (103.92) i l’alemanya Andrea Herzog (104.91) van completar el podi. La palista andorrana, després de la competició de canoa, va explicar que, tot i la setena plaça, “estic força contenta amb la meva actuació en caiac. Crec que he fet una bona baixada a les eliminatòries que m’ha servit per accedir a la final amb solvència i allà, a la final, era un circuit per atacar. La resta de competidores ho han fet més que jo i això m’ha deixat setena”, va asseverar Doria. En aquest sentit, va afegir que “cada Copa del Món és un repte i cada final a la qual pugui accedir és un regal i com més amunt [a la general] acabi, molt millor, i això és el que intentarem fer”, va apuntar la palista en relació amb la seva classificació general. De fet, amb els punts assolits en canoa en suma 40 i es col·loca en el vuitè lloc de la general del món.

Sense final a caiac

D’altra banda, ahir també es van disputar les eliminatòries de la disciplina de caiac, en què Doria va acabar en la 18a posició i va quedar fora de la final, amb un temps de 107.29. Tot i això, la palista va sumar 25 punts que la situen amb 88 punts a la classificació general d’aquesta modalitat. Doria va reconèixer que, malgrat una baixada correcta, no n’hi va haver prou en un circuit que requeria més agressivitat: “S’havia de prémer una mica més les dents i d’això n’aprendrem per a la següent”, va valorar, mostrant confiança per afrontar pròximes proves amb més decisió. La primera, avui amb el caiac cros a partir de les 9.00 h.