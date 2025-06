Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La UEFA mantindrà aquesta temporada les primes que abona als equips que participen en les fases classificatòries de les seves competicions europees, fet que suposa una important garantia econòmica per als clubs andorrans que hi prendran part, Inter Escaldes a la Champions League i Atlètic Escaldes i FC Santa Coloma a la Conference League. L’ens europeu ha confirmat que seguirà aplicant el model establert en l’anterior cicle, amb una assignació fixa de 175.000 euros per cada eliminatòria disputada, a més d’un bonus addicional que depèn de la ronda de la Conference en què l’equip queda eliminat: 150.000 euros si cau a la primera, 350.000 a la segona, 550.000 a la tercera i 750.000 en cas de quedar-se a les portes de la fase de grups, en el play-off final. A aquestes quantitats, s’hi suma el pagament extra de 260.000 euros que la UEFA destina als campions de lliga que no arriben a la fase de grups, una partida que, com és habitual darrerament, es reparteix de manera equitativa entre tots els equips de la Lliga Multisegur Assegurances.

Els jugadors de l’Inter celebren la classificació per a la segona ronda de la Conference.Fernando Galindo

Amb aquest escenari, els tres equips andorrans que disputaran competició europea aquest estiu ja coneixen, de retruc, les possibilitats econòmiques que podrien obtenir segons el seu recorregut continental. Així, l’Inter Escaldes, com a vigent campió de lliga, s’enfrontarà a la primera eliminatòria prèvia de la Champions League contra l’FCSB de Romania, el conjunt que fins fa uns anys es coneixia com a Steaua de Bucarest, i, en cas de ser eliminat, el club escaldenc entraria a la segona ronda de la Conference League, i podria disputar fins a dues eliminatòries més. Aquest escenari li garantiria, com a mínim, 350.000 euros pels partits disputats i un bonus de 350.000 euros si cau en aquella segona ronda, és a dir, un total de 700.000 euros. Per la seva banda, l’Atlètic Escaldes, que va quedar emparellat amb l’F91 Dudelange de Luxemburg, el mateix rival que el va eliminar fa un any, ingressarà 175.000 euros per disputar l’eliminatòria i, en cas de claudicar, 150.000 euros pel bonus d’eliminació, i assolirà així una xifra de 325.000 euros. Una quantitat idèntica a la que podria obtenir l’FC Santa Coloma, que tornarà a Europa davant l’FK Borac Banja Luka, subcampió de la lliga de Bòsnia i Hercegovina. Com l’Atlètic, si no supera la primera eliminatòria, rebrà 325.000 euros entre la prima de participació i el bonus corresponent.

FC Santa Coloma i Atlètic ja tenen assegurats 325.000 euros si són eliminats



Any passat de rècord

Aquest model de repartiment forma part del 3% dels ingressos totals de la UEFA, que en el nou cicle 2024-2027 es preveuen en 4.400 milions d’euros, amb un total de 132 milions destinats específicament als clubs que disputen les fases classificatòries. La temporada passada, els equips andorrans van batre un rècord d’ingressos continentals, amb 2.475.000 euros repartits entre la UE Santa Coloma, l’Inter Escaldes i l’Atlètic Escaldes, una xifra molt superior als 1.950.000 euros que havien rebut l’estiu anterior. L’estabilitat d’aquest sistema, sumada al nou format de les competicions europees amb més partits i més repartiment de fons entre els equips que no arriben a la fase de grups, continua beneficiant el futbol andorrà en l’àmbit econòmic.