El TIM Voley XP registra una participació femenina de rècord

El TIM Zero Voley XP i el TIM One Voley XP han registrat enguany un creixement històric del 42% en la participació femenina i han consolidat el país com a model de referència en igualtat d’oportunitats dins l’esport base. Amb un total de 279 equips inscrits –un increment global del 38% respecte a l’any anterior–, el torneig d’aquest 2025 no només bat rècords en xifres, sinó que trenca barreres de gènere i referma l’aposta institucional per una pràctica esportiva més inclusiva i accessible per a les noies.

“Superar el 40% en participació femenina és un orgull i una fita”

Manel Casas, Director del TIM



El director del TIM, Manel Casas, va subratllar que “aconseguir una participació femenina que superi el 40% és un orgull. És una fita prioritària que ens anima a seguir treballant per un esport més equitatiu i obert a tothom”. Per part seva, el president de la Federació Andorrana de Voleibol, Xavier Folguera, va remarcar que el TIM no és només una competició, sinó “la gran festa del vòlei indoor al país”, i una plataforma per potenciar el vòlei platja a l’estiu. Els dos tornejos es disputaran en nou instal·lacions i amb prop de 500 partits.