Mònica Dòria signa la setena posició de canoa de la Copa del Món de Praga

Després de la primera jornada i la 10a posició al short eslàlom, Mònica Dòria ha finalitzat en el setè lloc a la final de la modalitat de canoa de la Copa del Món de Praga. L’andorrana ha destacat especialment a les semifinals, on ha marcat el segon millor temps amb 107.69 segons, tot un el toc a la porta 8, i només ha estat superada per l’alemanya Elena Lilik que ha fet el millor temps. Aquesta actuació li permetia afrontar la final amb aspiracions de podi, però, a la baixada definitiva, Doria no ha estat tan sòlida i algunes errades i un toc a la porta 7, l’han acabat condicionant amb alguns segons extra. Amb un temps final de 109.71 segons, ha quedat fora de la lluita per les medalles però ha aconseguit una meritòria setena plaça, consolidant-se una vegada més entre les millors especialistes del món. L'eslovaca Zuzana Pankova s'ha imposat amb 103.29, mentre que l'eslovena Eva Alina Hocevar (103.92) i l'alemanya Andrea Herzog (104.91) han completat el podi. Doria afrontarà aquest dissabte encara les eliminatòries de caiac.