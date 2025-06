Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Mònica Doria va finalitzar en la 10a posició a la final de canoa de la Copa del Món de Praga, en la modalitat de short slalom, amb un temps de 67.49 segons i dues penalitzacions que van acabar condicionant el seu resultat. La cursa va ser dominada per les germanes Satkova, amb Gabriela imposant-se amb autoritat i un crono de 59.93 segons, seguida per Martina Satkova (+3.53”). El podi el va completar l’alemanya Andrea Herzog, a +3.75”.

“És un format nou, més curt i explosiu. Arribar a la final ha estat un bon inici de competició”

Mònica Doria, Palista de la FACC





“És un format nou per a nosaltres, molt més curt i més explosiu; personalment, m’ha agradat també i haver accedit a la final em fa estar satisfeta i és un bon inici a la competició” va destacar Doria després de la final. La prova de canoa al short slalom s’ha estrenat enguany al calendari de Copa del Món, amb un format que es caracteritza per un traçat més curt i exigent, en què la precisió i la potència són claus per col·locar-se entre les millors. L’andorrana ja s’havia classificat setena a les semifinals, en què es va mostrar competitiva tot i tocar la tercera porta en el descens. “Demà [per avui] tornem al model clàssic de Copa del Món; amb les dues categories –canoa i caiac–, intentarem accedir a les finals, que sabem que no és fàcil, i intentarem després lluitar pel top 3”, va remarcar la palista. Així, la jornada d’avui s’enceta amb les eliminatòries de caiac, amb la baixada de Doria a partir de les 9.34 h i la final d’aquesta modalitat –en la seva versió tradicional– començarà a les 11.05. A la tarda, serà el torn per a la canoa.