Marc Bombardó renova amb l'FC Andorra fins 2028

Marc Bombardó ha ampliat el seu contracte amb l'FC Andorra tres temporades més i, així, segona ha pogut saber el Diari, seguirà lligat a l'entitat tricolor fins el juny de 2028. El jove central català, de 19 anys, s'ha convertit durant la segona volta de temporada i el play-off en una peça bàsica a l'eix de la defensa i la direcció esportiva ha aconseguit assegurar la continuitat d'una peça molt cobejada per alguns equips de Segona Divisió. Bomba ha jugat 25 partits com a titular aquest curs com a tricolor i el seu excel·lent rendiment l'ha servit per tenir lloc a la plantilla del retorn de l'Andorra al futbol professional.