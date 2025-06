Edurne López, presidenta per la renúncia de Mejia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Triatló (FATri) inicia una nova etapa després d’un període de tensió institucional. Carlos Mejia, que havia assumit el compromís de liderar la federació en una assemblea extraordinària, ha presentat la seva renúncia a la presidència, i serà Edurne López qui agafi el relleu al capdavant de l’ens.

La renúncia de Mejia arriba després de no haver pogut completar la composició mínima exigida per formar una nova junta directiva, un fet que ha posat en risc fins i tot la continuïtat de la federació. Davant aquest escenari, Edurne López ha decidit assumir el repte i ha configurat un nou equip directiu amb la voluntat de donar estabilitat i continuar la feina encetada per l’anterior president, Eloi Garcia. La nova junta ha presentat aquesta setmana tota la documentació a la Secretaria d’Estat d’Esports, que haurà de validar formalment la seva constitució.