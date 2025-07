Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Joan Verdú ha decidit fer un pas endavant en la seva carrera esportiva i va anunciar al seu canal de YouTube que estabirà una base d’entrenament a Àustria. Aquesta decisió respon a la voluntat de l’esquiador andorrà de millorar la seva preparació física i tècnica de cara a la Copa del Món i, especialment, als Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026.

“Entrenar en un centre d’alt rendiment ens dona un plus important per afrontar l’any olímpic”

Juan Lago, Entrenador de Joan Verdú





El canvi arriba després de la seva decisió de tancar l’etapa amb Head i de la incorporació recent a l’equip Van Deer, vinculat a Red Bull, la qual cosa li obre les portes a entrenar-se a les instal·lacions del prestigiós centre de rendiment de la marca energètica. Aquest nou entorn li permetrà accedir a serveis i recursos d’elit, incloent-hi un nutricionista i un psicòleg esportiu, i li garanteix un ambient de treball d’alt nivell, envoltat de professionals especialitzats en l’alt rendiment. Malgrat el canvi de base, Verdú continuarà treballant amb el seu equip habitual: Juan Lago, com a entrenador i responsable del grup; Damià Costa, preparador físic; i Pol Ferrer, fisioterapeuta. A aquest nucli s’hi suma el nou skiman Raphael Hudler i tots ells estaran coordinats amb el personal del centre Red Bull, especialment en les àrees de preparació física i fisioteràpia, que es gestionaran des de les instal·lacions austríaques.

“Òbviament no passaré tot l’any aquí. Seran petites estades que em serviran com a base estratègica”.

Joan Verdú, Esquiador de la FAE



Estada estratègica

Verdú ha aclarit que aquest moviment no implica un canvi de residència permanent i que no marxa d’Andorra de manera definitiva. La seva estada a Àustria tindrà un caràcter temporal i estratègic, amb l’objectiu de reduir desplaçaments constants i optimitzar la logística del seu entrenament. La proximitat a localitzacions claus com Reiteralm –on l’equip acostuma a entrenar-se a l’hivern– i a la fàbrica Van Deer li permetrà una major eficiència en la preparació i minimitzar desplaçaments: “Establir aquesta base a Àustria ens permet entrenar-nos conjuntament amb els professionals de Red Bull i aprofitar al màxim les seves instal·lacions. És un lloc estratègic per al nostre calendari, especialment per a l’estiu, però també durant la temporada d’hivern”, ha explicat Verdú que ha insistit que “seran petites estades, em servirà com una base estratègica, tant per deixar material, com per dormir aquí, com per entrenar-me al centre, i això no és que vingui cent per cent a viure aquí, ni molt menys”. Per la seva banda, l’entrenador Juan Lago ha destacat que “entrenar en un centre d’alt rendiment amb accés a maquinària, mètodes i professionals de primer nivell ens dona un plus important per afrontar l’any olímpic amb les millors garanties” i que, en definitiva, “la principal diferència és que la preparació física i la fisioteràpia es dirigirà des de Red Bull, coordinada amb el Damià i el Pol, que continuaran viatjant amb l’equip i tractaran el Joan als desplaçaments i als d’entrenaments”.