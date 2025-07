Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un cop certificat l’ascens a la Segona Divisió i el retorn al futbol professional, la direcció esportiva de l’FC Andorra està activant i tancant les operacions que tenia aparaulades a l’espera d’assolir el salt a l’elit. El primer va ser Marc Domènech, oficialitzat ahir pel club, i el segon, segons ha pogut saber el Diari, és Thomas Carrique, lateral dret francès de la Ponferradina.

El jugador, de 26 anys, ha jugat contra els tricolors la final del play-off



El futbolista de Tarbes, de 26 anys, ha protagonitzat una temporada notable, amb rècord d’assistències amb el conjunt d’El Bierzo –vuit– i s’ha mostrat amb una regularitat que havia cridat l’atenció d’equip de la Segona Divisió, entre ells l’FC Andorra. Carrique, que ha disputat contra l’equip tricolor els dos partits de la final del play-off, arriba lliure i després de rebutjar les propostes de renovació rebudes per part de la Ponfe, ha signat per dues temporades més una tercera opcional (2+1) i la seva contractació es farà, en principi, avui ja oficial. És el segon reforç per a la propera temporada, després del de Marc Domènech, i arriba per cobrir la baixa de Pau Casadesús, tot i que la continuïtat de Clemente no està assegurada.