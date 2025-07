L’Esquí Club Pas Grau enceta la preparació a Les Deux Alpes

Publicat per Redacció Les Deux Alpes (França)

Creat: Actualitzat:

L’Esquí Club Pas Grau ha començat la nova temporada amb una estada a Les 2 Alpes, que va començar el dia 21 i que finalitzarà aquest diumenge. Els grups sub-10, sub-12, sub-14 i sub-19 Racing FIS ja entrenen sobre neu, treballant la tècnica, provant material nou i, en el cas dels més grans, entrenant traçats de gegant i eslàlom. Les condicions de neu són excel·lents, permetent fins a 20 baixades cada matí. Les tardes es dediquen a activitats físiques i lúdiques.

Els sub-16, a Andorra

L’estada també serveix per fomentar la cohesió dels grups i integrar les noves incorporacions. La gerent del club, Juliet Satterthwaite, acompanya els tècnics per donar suport logístic. Per part seva, el grup sub-16, entrenat per Damien Bousquet, segueix la preparació física a Andorra amb sessions de força, bicicleta i activitats de muntanya i aviat viatjaran a Hossegor (França) per fer un bloc de surf i a Ushuaia a mitjans d’agost, on enguany també s’hi unirà l’equip sub-19 Racing FIS, que viatjaran a l’Amèrica del Sud en les mateixes dates en lloc d’anar a Nova Zelanda.