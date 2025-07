Publicat per Ivan Álvarez Encamp Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) manté oberta la negociació amb l’FC Andorra per tancar un acord que permeti al club tricolor disputar els seus partits de Segona Divisió a l’Estadi d’Encamp. L’entesa entre ambdues parts és bona, però no obstant això, queda pendent concretar l’abast de les necessitats tècniques exigides per LaLiga, com ara sistemes de transmissió o elements audiovisuals, per tal de valorar l’impacte econòmic que tindrà per a la Federació.

“Marcarem el preu just segons les despeses que tenim. No som una ONG”

Félix Álvarez, President de la FAF





La FAF va deixar clar que el preu final dependrà dels usos que es pactin amb l’FC Andorra, que demana un o dos entrenaments per setmana i la disputa dels partits oficials. “Els hem demanat que ens donin la informació del que necessitaran per valorar-ho i depenent del que necessitin canviarà el preu. Tampoc som una ONG i marcarem el preu que considerem just tenint en compte les despeses que tenim”, va exposar el president de la FAF, Félix Álvarez.

D’altra banda, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va aprovar, durant la seva assemblea, els comptes de l’exercici 24-25. Els ingressos han arribat als 8,4 milions d’euros, lleugerament per sobre del pressupost, i el resultat es tanca amb un superàvit de 69.000 euros, impulsat per les inversions financeres, tal com va assenyalar Álvarez.