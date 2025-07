El descens i el cross-country tindran fins a 16 ‘wildcard’ a Andorra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

A falta de poc més de dues setmanes perquè arribi una nova cita de la Copa del Món de BTT, Andorra ja escalfa motors per acollir del 9 al 13 de juliol l’11a ronda de la temporada. L’organització ha confirmat la participació de 16 equips wildcard, vuit en la disciplina de descens i vuit en cross-country, que competiran al costat dels millors especialistes del món. En aquesta última disciplina, la selecció ha estat més exigent, amb només la meitat dels aspirants acceptats i on debuta el Bike Team Solothurn amb Fabio Püntener i Fiona Schibler com a referents, i repeteix el Lexware Mountainbike Team. En descens, tornen a escena equips com Goodman Santacruz, Rogue Racing-SR Suntour i Kenda NS Bikes UR Team, habituals en les millors classificacions. Els equips convidats, fins i tot, sovint trepitgen el podi, com han fet darrerament corredors com Ramona Forchini, Paul Schehl o Vida López de San Román.