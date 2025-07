Andorra competirà per primer cop a la FIP Euro Padel Cup, a Madrid

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra participarà per primera vegada en la FIP Euro Padel Cup, una competició internacional que es disputarà a Madrid del 7 al 13 de juliol i que enguany estrena un nou format amb la participació de 36 països. L’equip nacional estarà format per tres parelles masculines i tres femenines, amb un jugador i una jugadora de reserva. Així, en l’equip masculí hi figuren Eric Pastor, Jean Baptiste Poux, Àlex Otal, Hector Hormigo, Izan Ruiz i Eduard Juste, amb José Manuel Ayala com a reserva. Pel que fa a l’equip femení, el formen Berta Juncosa, Carla Ortega, Alèxia Cartañá, Judith Cartañá, Cami Maresca i Maria Grau, amb Carlota Jordi com a jugadora de reserva. La primera fase tindrà lloc del 7 al 10 de juliol i, en cas de classificació, l’equip andorrà accedirà a la segona fase, de l’11 al 13. El sorteig encara no ha determinat els rivals.