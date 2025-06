Publicat per Redacció Londres Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada en la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon, després de perdre en tres sets davant la francesa Alizé Cornet, per 3-6, 6-3 i 6-3. L’andorrana va començar el partit amb un joc agressiu i segur, trencant el servei de la seva rival dues vegades en el primer set i es va endur la primera mànega per 3-6. Tot i això, Cornet, de 35 anys i actual número 840 del món, va reaccionar a partir del segon set. Amb més ritme, encert i una clara millor adaptació a l’herba, la francesa va començar a incomodar Jiménez i amb el 2 a 2 en el marcador, Vicky va cedir el servei tres vegades i va veure com la veterana rival igualava el partit. El tercer set va començar amb un trencament inicial que va complicar encara més les coses per a l’andorrana i amb un parcial de 4 a 1 en contra i dos breaks encaixats, Vicky ja no va reaccionar. El proper objectiu, novament en terra batuda, serà el 7 de juliol al WTA 125 de Contrexéville.