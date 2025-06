Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va fer oficial l’arribada del basc Ibai Gómez com a nou entrenador i l’adeu de Beto Company a la banqueta tricolor, en un relleu dolorós però a molts, però conegut per tots els implicats. El tècnic biscaí, de 34 anys, ha signat un contracte per a dues temporades i serà l’encarregat de liderar el conjunt tricolor en el retorn al futbol professional.

Tot i ser una figura emergent a les banquetes, Gómez ja ha viscut un gran èxit en la seva curta trajectòria com a entrenador i en aquesta última temporada va aconseguir l’ascens a Primera RFEF amb l’Arenas de Getxo, després d’haver començat la seva etapa tècnica al juvenil del Santutxu, el club on es va formar com a futbolista. També va col·laborar breument amb la selecció de la República Dominicana en el context dels Jocs Olímpics de París. Com a jugador, Ibai Gómez va tenir una destacada carrera a LaLiga, amb més de 200 partits a Primera Divisió i experiència en competicions europees com la Champions League i l’Europa League, principalment amb l’Athletic Club de Bilbao i el Deportivo Alabès. El nou entrenador arribarà a Andorra amb un equip tècnic de plena confiança, format per Iñigo Larriqueta i David Vinatea com a assistents, Adolfo Madrid com a preparador físic i Daniel Soriano com a nutricionista, quatre membres de l’staff que ja han treballat junts a l’Arenas de Getxo.

Poc abans de l’oficialització d’Ibai com a nou inquil·lí de la banqueta tricolor, el club va anunciar l’adeu de Beto Company. L’entrenador vallenc, molt agraït per l’experiència vuscuda, es va acomiadar a les xarxes socials amb la frase: “Una vegada tricolor, sempre tricolor” i assegurant que marxa “amb un gran somni entre les mans i un agraïment infinit”. Els de Company i Gómez no van ser els únics noms propis del dia. Com va apuntar el Diari en la seva web durant el dia, Pau Casadesús és la primera baixa de l’equip i avui mateix signarà un contracte per tres temporades amb el Granada, també de la Segona Divisió. El lateral, que ha tingut un especial protagonisme durant el play-off, no ha acceptat la proposta de renovació de l’entitat tricolor i s’ha compromès amb el conjunt andalús, que serà un dels rivals de l’FC Andorra en el retorn a l’elit. A banda de la de Casadesús, ja s’ha registrat la baixa d’Oier –que ha penjat les botes i ja no va anar convocat en cap dels quatre partits del play-off– i en cinc dies, quan acabin els contractes, Manel Royo, Oriol Busquets deixaran de ser jugadors tricolors. Qui es troba en la graella de sortida, tot i que ha de tornar, és Álex Calvo. L’extrem andalús ha jugat, sense gaire protagonisme, aquesta temporada al Mirandés i amb contracte fins al 2028 ha de tornar a la disciplina tricolor, tot i que la voluntat es trobar-li una nova sortida, ja que no sembla entrar en els plans de la direcció esportiva de cara a la propera temporada i una rescisió sembla poc més que inviable.

Marc Domènech, avui

Pel que fa al capítol d’arribades, el primer serà Marc Domènech. El periodista Ángel García Cazurreando ja va apuntar el nom del migcampista de l’Eivissa i el fitxatge ja està absolutament tancat un cop aconseguit l’ascens a Segona Divisió, condició sine qua non per lligar l’acord.

NOMS PROPIS MARC DOMÈNECH

FITXATGE

El migcampista barceloní serà avui anunciat com el primer reforç. Ha jugat contra l’Andorra al play-off, amb l’Eivissa.MÈNECH



PAU CASADESÚS

BAIXA

El lateral dret no ha acceptat l’oferta de renovació del club tricolor i avui signarà un contacte amb el Granada.

​

ÁLEX CALVO

SORTIDA

Amb contracte fins al 2028 torna de la cessió al Mirandès però club i jugador buscaran una nova sortida.