ESQUÍ ALPÍ
L’EEBE sub-19 entrena el físic abans de les dues estades a Corralco
El grup sub-19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) es troba a Andorra entrenant-se amb l’habitual treball físic de pretemporada. La previsió és fer dues estades llargues a Corralco (Xile), la primera el mes d’agost. Del 29 de juliol al 19 d’agost el grup al complet s’entrenarà en neu a Xile en la que serà la primera estada llarga de la pretemporada. Fins que arribi aquella data, l’equip s’entrena a casa i ho fa amb la preparació física al Centre de Tecnificació d’Ordino sota les ordres de Romain Chamayou, preparador físic dels més joves.
Xavier Salarich, responsable de l’EEBE sub-19, va explicar que “ara tenim dos mesos amb el focus posat en el físic i la idea és anar cap a Xile com aquests últims anys amb dues tandes. És a dir, primer volum i després de l’aturada d’un mes de pausa i físic, tornar per encarar les primeres curses de velocitat”.