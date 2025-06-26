GOLF
L’Aravell Golf Andorra Open by Creand arrenca avui amb 144 competidors
L’Aravell Golf Andorra Open by Creand, prova clau del calendari de l’Alps Tour, viurà avui el tret de sortida amb 144 participants. Entre els favorits destaquen noms com Mario Galiano, vigent campió del Biscaia Open PGA, que arriba amb confiança: “Estic jugant bé i vinc a seguir amb la ratxa de victòries”, va declarar. També opten al títol Theo Boulet, guanyador de l’edició passada, i el canari Álvaro Hernández, segon del rànquing de l’Alps Tour amb dues victòries aquesta temporada.
La competició es disputarà a tres voltes, amb tall després de les dues primeres –avui i demà– i els 40 millors i empatats accediran a la jornada final de dissabte.
Kevin Esteve arriba com el jugador andorrà millor posicionat, després de quedar-se a només un cop de superar la qualificació per al British Open. També hi seran Ricky Morat, Eudald Teulé i Carles Pérez, amb l’objectiu comú de passar el tall.